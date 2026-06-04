Sağlık alanında eğitim gören binlerce öğrenci ve görev yapan paramedikler tarafından uzun süredir takip edilen önemli bir gelişme kamuoyuyla paylaşıldı. Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik sistemi üzerinde yapılan güncellemeler doğrultusunda Paramedik Bölümü'nün Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almaya başladığını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından ''Paramedik 4 yıllık lisans oldu mu?'' sorusu da gündeme taşındı. İşte, PARHAD YÖK duyurusu...

Yükseköğretim sisteminde yapılan güncellemelerin ardından paramedik eğitiminin geleceğine ilişkin yeni bir dönemin kapıları aralandı. Meslek örgütlerinden gelen açıklamalar, hem eğitim sürecinde hem de mesleki yapılanmada dikkat çekici değişiklikleri gündeme getirdi. Peki, Paramedik 4 yıllık lisans oldu mu?

Paramedik 4 yıllık lisans oldu mu? PARHAD YÖK açıklamasını duyurdu!

PARAMEDİK LİSANS OLDU MU?

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Yükseköğretim Kurulu'nun akademik sisteminde yer alan veriler doğrultusunda Paramedik Bölümü'nün Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde lisans programı olarak tanımlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada paramedik eğitiminin akademik açıdan daha üst bir seviyeye taşınması için yürütülen çalışmaların resmi bir aşamaya ulaştığı belirtildi. Meslek örgütleri ve akademik çevreler tarafından uzun yıllardır gündeme gertirilen lisans eğitimi talebinin önemli bir karşılık bulduğu ifade edildi.

Paramedik 4 yıllık lisans oldu mu? PARHAD YÖK açıklamasını duyurdu!

PARAMEDİK 4 YILLIK MI OLDU?

YÖK Akademik sisteminde Paramedik Bölümü'nün lisans programı olarak yer almaya başlamasıyla Paramedik eğitiminde dört yıllık eğitim modeline geçiş yapıldı.

PARHAD tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda Paramedik eğitiminin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı, YÖK ve ilgili kurumlarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiği, çalışmaların sonucunda lisans düzeyine geçiş konusunda somut gelişmeler yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada lisans eğitiminin uygulanma süreci, akademik yapılanması, eğitim içerikleri ve yeni sistemin ayrıntılarına ilişkin çalışmaların önümüzdeki dönemde devam edeceği de ifadr edildi.

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