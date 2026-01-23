Türkiye Gazetesi
Lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına zam! İşte yeni rakamlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burs desteklerinin güncellendiğini belirterek, “Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını arttırdık.” ifadelerini kullandı. İşte 2026'da ödenecek burs tutarları...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK burs desteklerinde artışa gidildiğini açıkladı.
Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun.
Güncel burs miktarları:
- Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL,
- Yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL,
- Doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL’ye ek olarak 11 bin TL’ye kadar performans ödemesi,
- Doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL’ye ek olarak 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi uygulanacak.
