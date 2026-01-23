Dünyanın en büyük bankası JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'un maaşına yapılan zam belli oldu. Dimon'un yıllık maaş paketi, bankanın güçlü performansının ardından yüzde 10,3 artırıldı. İşte 21 yıldır görevde olan Dimon'un yeni maaşı...

ABD'li yatırım bankası JP Morgan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük bankasının CEO'su olan 69 yaşındaki Jamie Dimon'un maaşına yapılan zam belli oldu.

YÜZDE 10 ZAM

2005 yılından bu yana CEO'luk görevini sürdüren Dimon'un yeni maaşı oldukça dikkat çekti. Dev bankanın dördüncü çeyrekte kar beklentilerini aşarak güçlü bir performans sergilemesinin ardından CEO'nun maaşı yüzde 10,3 artırıldı.

Yüzde 10 zam aldı! Dünyanın en büyük bankasının CEO'su ne kadar kazanıyor?

YILLIK MAAŞI 43 MİLYON DOLAR

Böylece JP Morgan CEO'su Dimon'un yıllık maaş paketi 43 milyon dolara çıktı. Dimon'un maaş paketi 1,5 milyon dolarlık temel ücret ile 41,5 milyon dolarlık teşvik ödemelerinden oluşuyor.

ÖNCEKİ YILLARDAKİ MAAŞLARI

CEO'nun toplam geliri 2024'te 39 milyon dolar, 2023'te 36 milyon dolar, 2022 ve 2021 yıllarında 34,5 milyon dolar seviyesindeydi.

