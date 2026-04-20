Can boğazdan gelir derler ama huzur her şeyin başıdır. Hayat bazen sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da yorar.

Milyonlarca vatandaşımız bilmese de, sadece bedensel engeller değil, psikolojik hastalıklar da erken emeklilik kapısını aralamaktadır. "Sağlık varlıktan yeğdir" sözü tam da bu noktada anlam kazanıyor.

Sosyal güvenlik sistemimiz, zihinsel ve ruhsal mücadele veren sigortalılara önemli haklar tanıyor. SSK/SGK sisteminin içinden gelen mesleki tecrübelerimle, bu hakların püf noktalarını bugün mercek altına alıyoruz...

YAŞA TAKILMAYAN MÜJDE:

MALULEN VEYA ENGELLİ EMEKLİLİK

Normal emeklilik için yaş, prim ve süre şartları bir aradadır. Ancak malulen emeklilikte "yaş" şartı aranmaz. Az primle ve genç yaşta emeklilik imkânı doğar.

Sadece bedensel değil, psikolojik hastalıklar da bu kapsamdadır. Bu yolda, düzenli emeklilik maaş güvencesi sağlar. Üstelik emeklilikten sonra prim ödemeden sağlık hizmetlerine erişim hakkı verir.

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

SGK, her sene branşlar itibarıyla en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanları açıklamaktadır. Buna göre kanser hastalarında sonra ilk sırada psikiyatri hastaları gelmektedir. Anlayacağınız SGK verileri psikiyatri hastalarının malulen emeklilik şanslarının fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

SGK tarafından belirlenen psikiyatrik hastalıklar listesi oldukça kapsamlıdır. İşte o rahatsızlıklardan bazıları:

Psikolojik rahatsızlıkta erken emeklilik müjdesi!

İKİ YOL, TEK HEDEF: MALULEN Mİ, ENGELLİ Mİ?

Her sigortalının durumu şahsına münhasırdır. Bazıları her iki yola da başvurabilir. Bazıları ise sadece birini tercih edebilir. Ancak hemen altını çizelim hastalığınız doğuştan ya da sigorta başlangıcınızdan önce ise malulen emeklilik yolu kapalı. Hastalığınız sigorta başlangıcın sonra meydana gelmiş ise iki seçeneğiniz var.

Malulen Emeklilik Şartı: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmaktır.

Engelli Emeklilik Şartı: %40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir.

%40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir. Prim ve Süre: Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim yeterlidir. Ağır derecede malul yani başkasının bakımına muhtaç olanlar için 10 yıl sigortalılık süresi de aranmamaktadır.

Engelli emekliliğinde ise sigortalılık başlangıcı ve engellilik derecesine göre 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primden başlayarak 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 gün prime kadar değişen şartlar söz konusudur.

HASILIKELAM: Ruh sağlığı, bedenin görünmez temelidir. Temel sarsıldığında, SGK’nın sağladığı emeklilik ve diğer sosyal yardımlar bir sığınaktır. Eğer bu hastalıklardan biriyle mücadele ediyorsanız, hakkınızı aramaktan çekinmeyin. Emeklilik sadece bir maaş değil, bir huzur hakkıdır.

Unutmayın, "Güneş balçıkla sıvanmaz"; gerçek sağlık sorunları karşısında SGK daima yanınızdadır. Ciddi ruhsal rahatsızlıklarınız varsa kendinize bir şans verin ve bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüklerine müracaat ederek sigorta ve prim durumunuza göre maluliyet ya da engelli emeklilik hakkınızla ilgili prosedürü başlatın.

“Hiç kimseye, imandan sonra, sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir.” Hazreti Ebubekir

