Romanya Milli Takımı’nda teknik direktörlük koltuğu el değiştirdi. Ülke futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, yapılan anlaşmanın ardından milli takımın başına geçti. Yapılan duyurunun ardından ise ''Gheorghe Hagi kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorusu gündeme geldi.

Deneyimli teknik adamın 2030 yılına kadar görev yapacağı açıklanırken, hedefin EURO 2028’e katılım olduğu vurgulandı. Mircea Lucescu'nun vefatının ardından görevi devralan Gheorghe Hagi basın toplantısında Lucescu'nun onun öğretmeni olduğu söyleyerek duygularını paylaştı. Peki, Gheorghe Hagi kimdir, kaç yaşında, nereli?

ROMANYA MİLLİ TAKIMI’NDA YENİ DÖNEM: GHEORGHE HAGI GÖREVE BAŞLADI

GHEORGHE HAGI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gheorghe Hagi 5 Şubat 1965 tarihinde Romanya’nın Sacele şehrinde dünyaya geldi. 61 yaşındaki Hagi futbolculuk kariyerinde dünyanın en önemli oyuncularından biri olarak kabul gördü.

Kariyerine Romanya’da başlayan efsane isim, daha sonra Real Madrid, Barcelona, Brescia ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Galatasaray’da kazandığı başarılarla Türk futbolunda iz bırakan Hagi, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferlerinde önemli rol oynadı.

“Karpatların Maradonası” olarak anılan Hagi oyun görüşü ve etkili şutlarıyla tanındı. Romanya’da “Kral”, Galatasaray taraftarları arasında ise “Komutan” lakaplarıyla anılan efsane futbolcu, aktif kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi.

Galatasaray ve Bursaspor gibi takımlarda görev alan Hagi, son olarak Farul Constanța’da teknik direktörlük yapmıştı.

