Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek. Sınava saatler kala gündeme gelen konulardan biri de yasak olan araç-gereçler oldu. Peki, LGS'de kalem silgi veriliyor mu? Uçlu kalem yasak mı? 2026 LGS'de yasak olan eşyalar neler?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Sınav öncesinde hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve veliler, sınav kurallarını da yakından takip ediyor. Özellikle sınav salonuna götürülebilecek eşyalar, kalem ve silgi dağıtımı ile uçlu kalem kullanımı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu, uçlu kalem kullanmak yasak mı?

KİMLİK BELGESİ BULUNDURMAK ZORUNLU

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

Sınav puanları hesaplanırken sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikametgah adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGSde kalem silgi veriliyor mu? Uçlu kalem yasak mı? 2026 LGSde yasak olan eşyalar

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

LGS sınavına girecek öğrencilerin en çok yanıldığı konulardan biri kırtasiye malzemeleridir. Hayır, LGS'de öğrencilere kalem, silgi ve kalemtıraş MEB tarafından VERİLMEMEKTEDİR. Öğrenciler sınav salonuna gelirken bu malzemeleri bizzat yanlarında getirmek zorundadır. Sınav günü yanınızda bulundurmanız gereken kırtasiye malzemeleri şunlardır:

En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,

Leke bırakmayan ve yumuşak yapıda kaliteli bir silgi,

Kalemtıraş.

LGSde kalem silgi veriliyor mu? Uçlu kalem yasak mı? 2026 LGSde yasak olan eşyalar

LGS'DE YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER

Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu – 2026 pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

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