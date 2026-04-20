Trendyol Süper Lig’de 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. ''Gaziantep FK - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de şekillenmeye başladı.

Gaziantep FK teknik direktör değişikliğinin ardından sahaya yeni bir başlangıç hedefiyle çıkacak. Ligde 34 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulma hedefinde. Kayserispor ise 23 puanla 17. sırada yer alırken küme düşme hattından uzaklaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ali Can Alp yapacak, dördüncü hakem olarak ise Berkay Erdemir görev alacak.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Tayyip, Lungoyi, Gassama, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo

Kayserispor: Onurcan, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Benes, Bennasser, Furkan, Makarov, Cardoso, Chalov

