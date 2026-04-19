Süper Lig’de lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek puan farkını 4’e çıkardı. Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların 2-0’dan sonra yaşadığı paniğe dikkat çekerken, şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini vurguladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki farkı yeniden 4'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, ligin geride kalan 30 haftalık bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle puanını 71 yaptı ve bir sonraki hafta oynanacak derbi öncesi zirvedeki yerini güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı takım ise topladığı 25 puanla küme düşme hattının averajla bir sıra üstünde 15. sırada kaldı.

Türk futbolunun tecrübeli ismi ve teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig’de Galatasaray’ın deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ettiği kritik mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendirdi. Denizli, hem maçın içindeki kırılma anlarına hem de şampiyonluk yarışındaki dengelere dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

"GALATASRAY PANİK YAŞADI"

Galatasaray’ın maçı bitirmekte zorlandığını belirten Denizli, skor 2-0’ken yaşanan rehavetin ve sonrasında gelen golün takımı strese soktuğunu vurguladı. Denizli’nin "skor tabelası" üzerine yaptığı o meşhur analiz dikkat çekti:

"Futbolun en tehlikeli skorlarından biri 2-0’dır. Bu sonuç ne 1-0’a benzer ne de 3-0’a. Bir gol atarsanız maçı bitirirsiniz; ancak bir gol yerseniz rakibin umutlarını yeşertirsiniz. Bu da sizde paniği başlatır. Maçın son bölümünde Gençlerbirliği’nin daha fazla atak yaptığı bir görüntü oluştu."

"LİG BİTTİ DİYEMEYİZ"

Fenerbahçe’nin puan kaybının Galatasaray kampında moral tazelediğini söyleyen tecrübeli futbol adamı, şampiyonluk yarışının henüz sonuçlanmadığının altını çizdi. Ligdeki dengelerin her an değişebileceğini ifade eden Denizli, şu sözleri söyledi:

"Bir tanesi şampiyonluğu öbürü ligde kalmayı kovalıyor. Süper Lig öyle bir lig ki şu anda şartların önemli bir bölümü Galatasaray’ın lehine gözükse dahi lig bitti diyemeyiz. Fenerbahçe maçı anormal bir golle sonuçlanmasaydı bugün arada 2 puanlık bir fark olacaktı. O gol olmasaydı ve Fenerbahçe de Galatasaray'ı yenseydi 1 puanla lider olacaktı. Bu şartlarda tablo tamamen değişebilirdi."

