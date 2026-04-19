Galatasaray, Süper Lig’de kritik haftada hata yapmadı; Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazanarak, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı 4’e çıkardı. Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci, özellikle Uğurcan Çakır’ın oyun kurulumundaki etkisine dikkat çekti.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki farkı yeniden 4'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, ligin geride kalan 30 haftalık bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle puanını 71 yaptı ve bir sonraki hafta oynanacak derbi öncesi zirvedeki yerini güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı takım ise topladığı 25 puanla küme düşme hattının averajla bir sıra üstünde 15. sırada kaldı.

Galatasaray

Karşılaşmanın ardından Kontra Spor'da maça dair yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a özel parantez açtı.

"GERÇEKTEN FUTBOL OYNUYOR"

Kahveci açıklamasında, “Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan. Bugün hatlar arasında 1-2 tane hat kıran pas deniliyor, öyle bir top veriyor ki Galatasaray 3'lü oynuyor geride. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz." sözlerini sarf etti.

Uğurcan Çakır

"HER ZAMAN RİSKLİ SKOR"

Nihat Kahveci maça ilişkin ayrıca, “Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya içerde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın net favori olduğu bir maçtı. Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur.” değerlendirmelerinde bulundu.

