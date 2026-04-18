Lider Galatasaray, Süper Lig'de kümede kalma yarışı veren Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki puan farkını yeniden 4'e çıkarmayı istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Gençlerbirliği engelini kayıpsız geçerek ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine 4 puan farkla çıkmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takım ise topladığı 25 puanla küme düşme hattının averajla bir sıra üstünde 15. sırada yer alıyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği (Muhtemel): Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi

OSIMHEN KADRODA YOK

Galatasaray'da Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının averajla bir sıra üstünde 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

MİLLİ ARADAN KÖTÜ DÖNDÜ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı.

OSİMHEN ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması beklenirken kadroya alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 14 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez fileleri havalandırırken, 10 kez topu ağlarından çıkardı.

"Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

DÖRT GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.

Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.

HEDEF DERBİYE LİDER ÇIKMAK

Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde liderlik ünvanını korumaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede girecek. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.

675 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR

Gençlerbirliği, ligde 675 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor.

Ligde son 7 maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, son golünü 14 Şubat'ta Çaykur Rizespor'a 45. dakikada Koita ile atmıştı.

Gençlerbirliği, bu sezon ligde çıktığı 29 maçın 12'sinde gol atamadı.

VOLKAN DEMİREL'İN GALATASARAY KARNESİ

Kariyerinde 4. farklı takımı çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı bir galibiyeti bulunuyor.

Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı ligde 8 kez rakip oldu.

Bu maçların 7'sini Galatasaray kazanırken Demirel'in takımları, 1 galibiyet alabildi. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı tek galibiyetini Hatayspor'un başında 2-1'lik skorla elde etti.

