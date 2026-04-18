Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk oldukları müsabakada, Leroy Sane'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından bir paylaşımla tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan geri döndü.

ÜÇÜNCÜ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı kırmızılılar, sağ kanattan gelişen atakta, Leroy Sane'nin son vuruşunda skoru 3-0 yaptı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sane'nin golünden önce Yunus Akgün'ün ofsaytta olduğu tespit edildi.

GALATASARAY'DAN VAR TEPKİSİ

Gol sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörde inceleyen hakem Batuhan Kolak, pozisyonun ofsayt olduğunu belirtip golü geçerli saymadı.

İptal edilen gol sonrası bir paylaşım yapan Galatasaray, "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

