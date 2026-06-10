Elon Musk’ın uzay havacılığı şirketi SpaceX, 12 Haziran’da ABD’de Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacak. 135 dolar hisse fiyatı ile borsaya gelen SpaceX’in halka arz büyüklüğü 75 milyar dolar olacak. Tutarın büyüklüğüne rağmen sınırlı sayıda hissenin satışa sunulacağını ifade eden uzmanlar, halka arz sonrası hızlı hareketler konusunda uyarıyor!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda tarihî bir halka arz için geri sayım başladı. ABD’li girişimci Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan uzay havacılığı şirketi SpaceX’in borsada işlem görmesine 2 gün kaldı. 135 dolardan halka arz edilecek hisse için bireysel başvuru ve talep toplama süreci bugün tamamlanıyor. Yarın ABD piyasalarının kapanışıyla birlikte hissenin nihai fiyatı kesinleşecek. 12 Haziran Cuma günü ise SpaceX, Nasdaq kapsamında işlem görmeye başlayacak.

555,6 milyon adet hissenin satışı planlanırken, şirketin hakla arz büyüklüğünün 75 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

HANGİ FONLAR ALABİLECEK?

SpaceX’in ABD borsalarında S&P 500 endeksine dahil olabilmesi için en az 12 aylık işlem geçmişi, sürdürülebilir kârlılık ve yeterli halka açıklık oranının gerekli olduğunu belirten Yatırım Finansman Strateji Uzmanı Berna Önsel “Bu durum, fonlardan gelebilecek büyük ölçekli alımların en erken 2027 sonrasına ötelenmesi anlamına geliyor. Buna karşılık SpaceX’in halka arz sonrası kısa sürede Nasdaq ve Russell endekslerinde yer alacak olması, ilgili ETF ve endeks fonlarından ek talep getirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

15 GÜNLÜK SATIŞ KISITLAMASI

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik noktalara da değinen Berna Önsel “Şirket hisselerinin yalnızca yaklaşık %3-4’ü halka açılıyor. Sınırlı arz, güçlü kurumsal ve bireysel talep ile birleştiğinde ilk günlerde fiyat üzerinde hareketlilik oluşturabilir.” şeklinde konuştu.

Halka arza katılan yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer konuyu da gündeme getiren Önsel “Satış kısıtlaması var. Fidelity gibi kurumlar üzerinden halka arzdan hisse alan yatırımcıların ilk 15 gün boyunca hisselerini satmaları yasaklanmıştır. Bu hisseler ancak 16. günden itibaren herhangi bir yaptırım olmaksızın satılabilecek.” hatırlatmasında bulundu.

DEĞERİNİN ÜZERİNDE Mİ?

Agresif büyüme ve yapay zekâ yatırımları sebebiyle 2025 yılında şirketin 4,4 milyar dolar zarar açıkladığını belirten Berna Önsel, “Buna rağmen gelirler yıllık bazda %33 artarak 18,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.” dedi.

Değerleme tarafına da değinen Önsel “Şirketin adil değeri yaklaşık 780 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Ancak halka arzdan elde edilecek gelirle birlikte yaklaşık 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yani halka arz değerlemesi de şirketin teorik değerine göre %131 prim içeriyor. Ve SpaceX, adil değerinin yaklaşık 2,31 katı bir değerleme ile halka arz ediliyor.” tespitinde bulundu.

SIRADA OPEN AI VE ANTHROPIC…

Bu arada SpaceX'in devasa halk arzı, ABD borsalarında (özellikle Nasdaq ve S&P 500'ün teknoloji endeksinde) satış dalgasına da sebep oluyor. Analistler “Hem kurumsal dev fonlar hem de bireysel yatırımcılar, cuma günü SpaceX hissesi satın alabilmek için ciddi miktarda nakit paraya ihtiyaç duyuyorlar. Yatırımcılar bu nakdi, son aylarda yapay zekâ ve çip furyasıyla ciddi prim yapmış teknoloji ve yarı iletken hisselerini satarak elde ediyor. Para yer değiştiriyor. Sadece SpaceX değil, yatırımcıların nakde geçme isteğinin arkasında OpenAI ve Anthropic gibi diğer dev yapay zekâ şirketlerinin olası halka arzları da yatıyor.” diye konuşuyor.

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