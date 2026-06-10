Ağrı'da görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılırken, genç öğretmenin hayatını kaybetmesine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Irmak Ayşe Koparan neden öldü, kimdir?

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar, genç öğretmenin hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından hem savcılık hem de ilgili kurumlar tarafından kapsamlı inceleme süreci başlatıldı.

IRMAK AYŞE KOPARAN NEDEN ÖLDÜ?

Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin resmi açıklama Ağrı Valiliği tarafından yapıldı. Valilik tarafından yayımlanan bilgilendirmede, 7 Haziran tarihinde gelen ihbar üzerine yapılan incelemelerde genç öğretmenin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında,

“Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari inceleme başlatıldı. Valilik talimatıyla görevlendirilen müfettişlerin, olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla çalışma yürüttüğü öğrenildi. Hem adli hem de idari süreçlerin tamamlanmasının ardından olayla ilgili daha kapsamlı bilgilerin netlik kazanması bekleniyor.

Irmak Ayşe Koparan neden öldü, kimdir?

IRMAK AYŞE KOPARAN KİMDİR?

Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapıyordu.

Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmenin ölümünün ardından gözler yürütülen soruşturmalara çevrildi. Yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

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