Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği mücadele öncesi maç saati, yayın bilgileri ve son durum merak ediliyor.

Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes karşılaşmasına ilişkin detaylar, maçın yayın saati ve ekran bilgileriyle birlikte gündemdeki yerini aldı.

GALATASARAY MCT TECHNİC-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında 20 Nisan 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma, iki takım açısından da kritik önem taşıyor. Galatasaray MCT Technic, ligde oynadığı son maçta Bursaspor Basketbol’u 92-70 mağlup ederek moral buldu.

Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Basketbol Süper Ligi)

GALATASARAY MCT TECHNİC-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi hem televizyon üzerinden hem de dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek. Yayın bilgileri, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Anadolu Efes ise son lig maçında Fenerbahçe Beko’ya 89-73 mağlup oldu ve 26 maç sonunda 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

