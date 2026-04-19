Avrupa’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen kırsal bölgeleri, terk edilen kasabaları yeniden hayata döndürmek adına kesenin ağzını açtı. Başta İspanya ve İtalya olmak üzere birçok ülke, kendi vatandaşlığına geçecek veya oraya yerleşecek kişilere doğrudan maddi teşvik sağlıyor. Ancak bu parayı almanın sadece bir şartı var.Gitmek yetmiyor. İşte ülkelerin aradığı şartlar...

İTALYA: 1 MİLYON LİRADAN FAZLA AL İtalya’nın sakinliğiyle meşhur Calabria, Molise ve Sardunya gibi bölgeleri, hayalet kasaba olma riskine karşı genç nüfusa kapılarını açıyor. Nüfusu 3 binden az olan kasabalara yerleşmeyi kabul eden 40 yaş altı bireylere, 10 bin ile 30 bin avro (yaklaşık 1 milyon TL'nin üzerinde) arasında nakit ödeme yapılıyor. Tek şart ise bu bölgelerde bir iş kurmak veya metruk bir evi tadilat ederek orada yaşamayı taahhüt etmek.

İSPANYA: AİLELERE ÖZEL EK ÖDEME İspanya’nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde yer alan Ponga kasabası, nüfusu artırmak için "Boş İspanya" girişimini başlattı. Kasabaya yerleşen her kişi için yaklaşık 3 bin avro ödeme yapılırken, evli çiftler ve çocuklu aileler için bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Yetkililer, bu parayı alabilmek için kasabada en az beş yıl boyunca dürüst ve yerleşik bir hayat sürmenin şart olduğunu öne sürülmekte.



YUNANİSTAN: EV VE ARSA BEDAVA! Yunanistan'ın şirin adası Antikythera'da ise destekler daha kapsamlı. Yerel yönetim, adaya yerleşen ailelere sadece nakit para değil, aynı zamanda yaşayacakları bir ev ve tarım yapabilecekleri bir arsa da tahsis ediyor. İlk üç yıl boyunca aylık 500 avro düzenli maaş bağlanan bu programda öncelik fırıncı, inşaat ustası ve çiftçi gibi zanaat sahibi çalışanlara veriliyor.

UZMANLARDAN UYARI: SADECE TAŞINMAK YETMİYOR Bu programlar büyük bir fırsat gibi görünse de, her ülkenin kendine has katı kuralları bulunuyor. bazı bölgeler belli bir süre yaşamayı şart koşarken, bazıları ise topluma katkı sağlayacak bir meslek icra edilmesini bekliyor.

