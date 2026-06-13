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BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13.06.2026
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N
ESAS NO : 2023/389
KARAR NO : 2026/174
Karar Tarihi : 13.04.2026
Dolandırıcılık suçundan sanık Serkan AKARSU hakkında yapılan yargılamada sonuç olarak 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 62/1, 52/4 md. uyarınca2.500,00 TL ve 7.000,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, müştekinin dosyada tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yargılama aşamasında tebligat yapılamadığı dikkate alınarak işbu hükmün ve sanık Serkan AKSU'nun istinaf başvurusunun müşteki Hasan ve Halımo oğlu, 1962 doğumlu ADOW TALISO HASAN'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren verilecek dilekçe ile iki (2) hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinafyolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 11.06.2026

#ilangovtr Basın No: ILN02487012