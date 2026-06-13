GAZİOSMANPAŞA 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/351 Esas

DAVACI :HAFZA AKYOLİ

DAVALI : KUTEYBE AZOUZ Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi No:54/2 Sancaktepe /İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ve eklerinin bir suretinin HMK'nun 122. Maddesi uyarınca tarafınıza tebliğine karar verilmiş olmakla, HMK'nunn 122. Maddesi uyarınca dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermemeniz halinde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, HMK'nun 122.mad.si gereği 2 haftalıkkesin süre içinde cevaplarınızı HMK'nun 129.maddesine uygun olarak ibraz etmeniz aksi takdirde HMK'nun 128.mad.si gereği işlem yapılacağı dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.