ABD Başkanı Trump, İran'ın sızdırdığı taslak anlaşma metnine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran medyasının sızdırdığı şartların uzlaşılanla alakası yok." dedi. Tahran yönetimine yeniden tehdit savuran ABD Başkanı, "İran aklını başına toplasın." ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamasında "İran ile olan savaşa ilişkin büyük bir uzlaşıya vardık. Bunun da önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesi gerekiyor." demişti. Trump’ın aksine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, İran'ın ABD ile muhtemel bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini ve müzakerelerde "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini söylemişti.

ABD-İran hattında gerilim yeniden zirvede! Trump sert çıkıştı: Aklını başına toplasın

İRAN BASINI ANLAŞMA DETAYLARINI YAYIMLAMIŞTI

İran basını ise, imzalanması beklenen anlaşmaya dair detayları yayınladı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’de yer alan haberde, ABD ile varılan anlaşmanın Washington’un İran çevresinde askeri güçlerini çekmesi, limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran’ın nükleer programına yönelik müzakerelerin ilerleyen tarihlere erteleneceği ve balistik füze programının göz ardı edileceğine yönelik taahhütleri içerdiği kaydedildi.

İran ise anlaşmaya göre, Hürmüz Boğazı’nı 30 gün içinde açacak, ABD'nin ise aynı süre içinde deniz ablukasını kaldırmasının bekleniyor.

Öte yandan, ABD’nin dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakacağı kaydedilen haberde, İran’a yönelik petrol yaptırımlarını da kaldıracağı ve "İran'ın iç işlerine karışmama" taahhüdünde bulunacağı kaydedildi.

"AKLINI BAŞINA TOPLASIN"

İran'ın sızdırdığı anlaşma detaylarının uzlaşılanla alakası olmadığını savunan ABD Başkanı, "İran sahte haberler sızdırıyor." dedi. Tahran yönetimini bir kez daha hedef alan Trump, "İran aklını başına toplasın." ifadelerinde bulundu.

Konuya ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı şu ifadelerde bulundu:

''İran’ın sahte haber medyasına sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde anlaşılmış şartlarla hiçbir ilgisi yok. Onların söyledikleri, bir anlaşmaya sahip olduklarına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Çok onursuz insanlarla uğraşıyoruz. Onlarla iyi niyetli müzakere diye bir şey yok. İnanılmaz! Ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik dün geceki tamamen geri püskürtülen İHA saldırısı tamamen kabul edilemez. Kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Hızla!''

ABD-İran hattında gerilim yeniden zirvede! Trump sert çıkıştı: Aklını başına toplasın

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