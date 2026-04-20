Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırılarıyla ilgili paylaşım yapan 661 hesap sahibine yapılan soruşturmalarda 68 kişi tutuklandı. 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken; 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı da gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan kanlı okul saldırılarının ardından sosyal medya hesaplarından tehdit içerikli paylaşım yapanlara operasyonlar düzenlenmişti.

"SÜREÇ, KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Onlarca ilde genişletilen operasyonlardaki son durum İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Sürecin koordine bir şekilde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir" denildi.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVEN BİRÇOK HESAP TESPİT EDİLDİ"

Duyuru şu ifadelerle devam etti: "Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir.

BİNDEN FAZLA HESAP KAPATILDI

Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 68’i tutuklanmış, 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulanmış, 117’si serbest bırakılarak ailelerine teslim edilmiş, 95’i hakkında yakalama/tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir.

OKULLARI HEDEF GÖSTEREN 389 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edilmiştir. 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınmış, adli makamlarca işlemleri devam etmektedir.

Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

