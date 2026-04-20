Türkiye genelinde okullarda yaşanan kanlı saldırıların ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Ancak İstanbul'da bir okulun önüne "Nasıl Katil Olunur" filminin afişinin asılması tepkilere yol açtı.

Türkiye, geçtiğimiz hafta art arda okullarda yaşanan kanlı saldırıları konuşuyor. Önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okula silahla giren eski öğrencinin ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı, saldırgan ise intihar etti.

OKULLAR 2 GÜN BOYUNCA BOŞ KALDI

Bu olay büyük yankı uyandırırken sadece 1 gün sonra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, dehşet saçtı. Polis babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla okula giren şahıs, 9 kişiyi öldürüp 13 kişiyi de yaraladı.

Yaşanan acı olayların ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildi, birçok kentte ise öğretmen ve öğrenciler okula gitmedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu sabah okullarda yeni haftaya başlanırken, güvenlik önlemleri genişletildi. Öğrencilere forma kuralı, velilere ise okula giriş için randevu zorunluluğu getirildi. Ayrıca okulların önünde güvenlik güçlerinin beklediği görüldü.

Okul önünde "Nasıl katil olunur" afişi! Tepki yağıyor

TEPKİ ÇEKEN FİLM AFİŞİ

Ancak İstanbul Şişli'de bulunan Sait Çiftçi İlkokulu önündeki "Nasıl Katil Olunur" isimli film afişinin asılması tepkilere neden oldu. TV100'ün haberine göre ülkemizde 10 Nisan'da vizyona giren filmin afişinin, yaşanan olayların ardından bir okulun önünde yer alması hem velileri hem de vatandaşları çileden çıkarttı.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu, kullanıcıların daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.

