Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından okullarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Birçok okul, formasız öğrenci kabul edilmeyeceğini duyururken, giriş-çıkışların da sıkı denetime alınacağını açıkladı. Velilerin okula erişimi ise randevu sistemi ve kimlik kontrolü şartına bağlandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda polis ekipleri okullarda görev yapmayı sürdürürken, okul yönetimleri de hafta sonu boyunca hem sosyal medya hem de WhatsApp grupları üzerinden aldıkları yeni tedbirleri veli ve öğrencilerle paylaştı.

OKULLARA FORMASIZ GİRİŞ YOK

Birçok okulda öğrencilerin okula yalnızca okul kıyafetiyle gelmesi zorunlu hale getirildi. Okul çevresinde kontrolsüz giriş-çıkışların önüne geçmek amacıyla, özellikle sabah saatlerinde velilerin okul bahçesine girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Okul saatleri içerisinde öğretmen, öğrenci ve görevli personel dışında hiç kimse okul binasına alınmayacağı belirtilirken veliler yalnızca randevu sistemi üzerinden ve kimlik ibraz ederek okula giriş yapabilecek.

Okullarda yeni önlemler: Giriş-çıkışlara yeni düzenleme

Unutulan eşyalarla ilgili de dikkat çeken bir düzenleme getirildi. Veliler, öğrencilerin eşyalarını sınıfa bırakmak yerine güvenlik noktasına teslim edecek; eşyalar öğretmenler tarafından alınacak.

Okul yönetimleri ayrıca çanta kontrollerine de dikkat çekti. Eğitim materyalleri dışında herhangi bir eşyanın okula getirilmemesi gerektiği vurgulanırken, velilerden çocuklarının çantalarını her gün kontrol etmeleri istendi.

Teknolojik cihazlara yönelik yasaklar da sıkılaştırıldı. Buna göre öğrencilerin cep telefonu, akıllı saat ve tablet ile okula gelmeleri birçok okulda yasaklandı.

"VELİLERİN OKUL BAHÇESİNDE BEKLEMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Çıkış saatlerinde de yeni düzenlemeler uygulanacak. Veliler, zil çaldıktan sonra belirlenen bekleme alanında öğrencilerini alacak; öğrencisini alan velinin okul bahçesinde beklemesine izin verilmeyecek.

Öte yandan, öğrencinin erken alınması gereken durumlarda işlemlerin yalnızca okul idaresi bilgisi dahilinde yapılacağı, hastane randevuları için ise önceden sınıf öğretmenine bilgi verilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

