Ameliyat sonrası ilk kare geldi! İbrahim Tatlıses'in son halini Mahmut Tuncer paylaştı
Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan İbrahim Tatlıses'in son görüntüsünü arkadaşı Mahmut Tuncer paylaştı. Bülent Ersoy'un yakın arkadaşı Tatlıses ile ilgili sorulan soruya verdiği cevap ise dikkat çekti.
- İbrahim Tatlıses rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu.
- Ameliyat öncesi çocukları Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak ile yaşadığı anlaşmazlığa rağmen hastane odasında Mahmut Tuncer ile birlikteydi.
- Sosyal medyada yayımlanan bir fotoğrafta Tatlıses'in zayıfladığı ancak moralinin yerinde olduğu görüldü.
- Mahmut Tuncer, paylaştığı fotoğrafa Tatlıses için iyi dileklerde bulunan bir not düştü.
- Yakın arkadaşı Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses'in hastanede olduğundan haberdar olmadığını ve kendisini İsviçre'de sandığını belirtti.
İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan geçtiğimiz günlerde de ameliyat olan İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu.
Ameliyat öncesi çocukları Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak ile birbirine giren, "Malımı mülkümü kimseye yedirmem" diyerek rest çeken İmparator, hastane odasında yalnız kalmadı.
MAHMUT TUNCER ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Sosyal medyada yayılan son fotoğrafta, Tatlıses’in hayli zayıfladığı ancak moralinin yerinde olduğu görüldü.
Türkücü Mahmut Tuncer, Tatlıses'le olan fotoğrafına "Abim, İbrahim Tatlıses aslanlar gibi bir maşallahınızı alırız" notunu düştü.
BÜLENT ERSOY'UN HABERİ YOKMUŞ
Öte yandan yakın arkadaşı Bülent Ersoy da İbrahim Tatlıses ile ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi.
Tatlıses'in hastanede olduğu hatırlatıldığında, "Kendisi İsviçre'de, nasıl görüşeyim?" diyen Ersoy'un, bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.