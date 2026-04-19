Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan İbrahim Tatlıses'in son görüntüsünü arkadaşı Mahmut Tuncer paylaştı. Bülent Ersoy'un yakın arkadaşı Tatlıses ile ilgili sorulan soruya verdiği cevap ise dikkat çekti.

İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan geçtiğimiz günlerde de ameliyat olan İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu.

Ameliyat öncesi çocukları Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak ile birbirine giren, "Malımı mülkümü kimseye yedirmem" diyerek rest çeken İmparator, hastane odasında yalnız kalmadı.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Tatlıses ailesinden bir korkutan haber daha! Anne oğul merdivenlerden düştü

MAHMUT TUNCER ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Sosyal medyada yayılan son fotoğrafta, Tatlıses’in hayli zayıfladığı ancak moralinin yerinde olduğu görüldü.

Ameliyat sonrası ilk kare geldi! İbrahim Tatlıses'in son halini Mahmut Tuncer paylaştı

Türkücü Mahmut Tuncer, Tatlıses'le olan fotoğrafına "Abim, İbrahim Tatlıses aslanlar gibi bir maşallahınızı alırız" notunu düştü.

BÜLENT ERSOY'UN HABERİ YOKMUŞ

Öte yandan yakın arkadaşı Bülent Ersoy da İbrahim Tatlıses ile ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Tatlıses'in hastanede olduğu hatırlatıldığında, "Kendisi İsviçre'de, nasıl görüşeyim?" diyen Ersoy'un, bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası