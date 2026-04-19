Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde oynanan Casademont Zaragoza karşılaşmasında sağ ayak orta bölümünde ağrı ve ödem oluşan oyuncumuz Dorka Juhász’ın final müsabakasında olmayacağını açıkladı.

FİNALDE FORMA GİYEMEYECEK

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "EuroLeague Women yarı finalinde oynadığımız Casademont Zaragoza karşılaşmasında sağ ayak orta bölümünde ağrı ve ödem oluşan oyuncumuz Dorka Juhász’ın tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından sürdürülmektedir. Oyuncumuz bugün oynanacak EuroLeague Women final karşılaşmasında forma giyemeyecektir." denildi.

Dorka Juhász

