Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund’un Cezayirli stoperi Ramy Bensebaini’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 7 milyon euroluk teklifine rağmen Alman ekibinin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna doğru ilerleyen Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, sol stoper mevkisi için Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi gündemine aldığı belirtildi.

Takımda dört sezondur görev yapan 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı'nın sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, rotasını Almanya'ya çevirdi.

Abdülkerim Bardakcı

7 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF

Fransız basınından Sport'a yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, Cezayirli savunma oyuncusu Ramy Bensebaini'nin transferi için Borussia Dortmund'a 7 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Ancak Alman ekibinin, kış transfer döneminde de Galatasaray'ın ilgilendiği tecrübeli stoperi takımdan göndermeye niyetli olmadığı aktarıldı.

Ramy Bensebaini

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 31 resmi müsabakada görev alan Bensebaini, sahada kaldığı 2 bin 306 dakikada takımına 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

