Gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar (66), Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar’ın cenaze programı netleşti.

Kalp yetmezliği nedeniyle 28 Mayıs’ta Bodrum’daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Reha Muhtar’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Reha Muhtar yarın defnedilecek! Cenaze programı belli oldu

REHA MUHTAR’IN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Hastanenin Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, yaptığı yazılı açıklamada Muhtar’ın hastaneye 28 Mayıs 2026 tarihinde getirildiğini belirterek, ileri derece kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz diyabete bağlı metabolik dengesizlik tespit edildiğini ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde, ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Reha Muhtar yarın defnedilecek! Cenaze programı belli oldu

YARIN DEFNEDİLECEK

Öte yandan Reha Muhtar’ın cenaze programının da belli oldu. Naaşının Bodrum’dan İstanbul’a getirileceği ve yarın Yeniköy Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

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