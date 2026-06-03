Gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'kalp yetmezliği' teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti.

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

28 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından ambulansla Bodrum'da bir hastaneye kaldırılan Muhtar'a, 'kalp yetmezliği' teşhisi konulmuş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Reha Muhtar

YORGUN VE BİTKİN HALDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir kafede görüntülenmişti. Muhtar'ın oldukça bitkin ve yorgun hali kameralara yansımıştı.

Reha Muhtar, Bodrum'da bir kafede görüntülenmişti.

DAHA ÖNCE DE BÜYÜK BİR KAZA ATLATMIŞTI

Reha Muhtar, Ağustos 2024'te İstanbul Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmış, o dönem ilk müdahaleyi evde oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye ulaştırılarak yoğun bakımda entübe edilen usta televizyoncu, yaklaşık iki aylık kritik bir tedavi sürecinin ardından taburcu olabilmişti. Yaşadığı bu zorlu kazanın ardından muhabirlere konuşan Muhtar, "Sağlık hayatta en önemli şey. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." ifadelerini kullanmıştı.

REHA MUHTAR KİMDİR?

21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğan ve aslen Irak Türkmeni olan Muhtar, TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur.

Reha Muhtar

Kariyerine TRT'de adım atan ve uzun yıllar Atina muhabirliği yapan deneyimli gazeteci, asıl büyük şöhretini 1990'lı yıllarda ve 2000'lerin başında Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunarak yakalamıştır. Reha Muhtar ayrıca Akşam, Sabah ve Vatan gibi gazetelerde de köşe yazarlığı yapmıştı.

Kendine has soru sorma tarzı, kullandığı çarpıcı dil ve canlı yayınlardaki farklı program formatlarıyla televizyon dünyasında uzun süre reyting rekorlarını elinde tutan Muhtar, 2011 yılında programcılık kariyerine nokta koymuştu.

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