Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerini ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde hem iç güvenlik hem de dış politika başlıkları yer alıyor.

Beştepe’de yarın yapılacak toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından alınacak yeni güvenlik önlemleri masaya yatırılacak. İlgili bakanlıkların hazırladığı raporlar doğrultusunda okullarda uygulanabilecek yeni tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE MASADA

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise bölgesel gelişmeler olacak. Özellikle ABD, İsrail ve İran arasında yürütülen temaslar ve ateşkes sürecindeki son durum Ankara tarafından yakından takip ediliyor.

Toplantıda, müzakerelerin seyri, Türkiye’nin sürece olası katkıları ve diplomatik temasların sonuçları kapsamlı şekilde ele alınacak.

SAVAŞIN EKONOMİYE YANSIMALARI ELE ALINACAK

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkisi ve bunun Türkiye ekonomisine yansımaları da kabine üyelerinin değerlendireceği başlıklar arasında yer alıyor.

Gündemdeki bir diğer kritik konu ise “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. Bu kapsamda terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin sahadaki son durum ve atılabilecek adımlar ele alınacak. Kabine toplantısında ayrıca sürece ilişkin yasal düzenleme hazırlıkları ve güvenlik politikalarına dair yeni yol haritasının da değerlendirilmesi bekleniyor.

