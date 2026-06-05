Sizce hangisi daha "talihsiz" bir açıklama?

Tam birer ay ara ile!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, bir ay önce "Dünya Kupası var, bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik" dedi.

Ve şöyle devam etmişti; "500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var." (30 Nisan 2026)

Tam bir ay sonra!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı mı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz?" (30 Mayıs 2026)

1) TFF Başkanı, neden 30 gün boyunca cevap vermedi de şimdi "talihsiz bir açıklama" diyor? Belki kastedilen futbolcular değil, yöneticiler!

2) Sayın Başsavcı'nın açıklamasını videosunu tekrar izledim. Tane tane tek tek kameraya bakarak anlatıyor. Ayaküstü yapılmış bir açıklama değil.

Her kulüp kendine göre bir metot seçmiş!

Geçmişte; aşırı reaksiyon veren kulüp başkanlarının suskunlukları dikkat çekici. Bir "sarı kartı" bile mesele ederlerdi!

Yüzleri de yok, "genç hakem, genç hakem" deyip durmuşlardı!

1) Gücü yetenler TFF'den önce hakemin düdüğünü astırabiliyor!

2) Fenerbahçe, genel kurul derdine düşmüş!

3) G.Saray ve Beşiktaş mali genel kurula katılmayarak güven duymadıklarını ifade etmek istediler!

Doğrusunu uygulamada göreceğiz!

Dünya Kupası'nda oyun kurallarındaki radikal değişikliklere şahit olacağız.

Malum maksat; oyunu hızlandırmak, topun oyunda kaldığı süreyi artırmak.

Bakacağız; bir takım 2-0 mağlup iken de "zaman geçiriyor" diye cezalandırılacak mı?

Millîlerimizin son hazırlık maçında Kuzey Makedonya kalecisi aut atışını geciktirdiği için hakem korner kararı verdi! Bu doğru mu, yanlış mı? Kupa başlayınca öğreneceğiz.

Millî takıma yeni kuralları anlatan oldu mu?

Ülke millî takımlarına turnuvalar öncesinde, hakem eğitmenleri yeni kuralları anlatır ya da mevcut bilgiler güncellenir.

A Millî Takım, ABD'ye uçtu.

1) MHK bünyesinde bizim oyunculara ve teknik heyete yeni kuralları anlatacak nitelikte kimse yok.

2) Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın da böyle bir eğitim verdiği şu ana kadar paylaşılmadı.

Tebrikler Hünkâr Mutlu!

TRT1'de Hünkâr Mutlu, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG-Arsenal maçını anlattı. 120 dakika ve penaltılar...

Dersine ne kadar çalıştığını, bilginin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdi. Her bir futbolcunun penaltı geçmişine kadar bilgilendirdi.

Mesleğine saygı duyanlara, işini en iyi yapanların hakkını teslim etmeliyiz.

"Mahallemde maç var" gençleri sahaya çekti!

Çok eskiden beri bir futbol kültürü olan Denizli şehri uzun yıllardır üst liglerde temsil edilemiyor.

Ancak Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın çabalarıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Mahallemde Maç Var" adlı bir turnuva var.

Bu yıl da 74 mahalle takımı, 1.336 futbolcu, 140 antrenör ve 178 yönetici yer aldı.

Sarayköy Cumhuriyet Mahallesi ile Buldan 4 Eylül Mahallesi arasındaki final bugün 19.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda!

Ve maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Gençleri uyuşturucudan, kumardan, bahisten, sokaktan, yalnızlıktan kurtarıp, sosyalleştiren örnek bir proje olmuş.

İlgi çok büyük! Öyle ki, bu turnuva; çevre il ve ilçelerden gelen kulüplerin futbolcu seçmelerine bir imkân sunar hâle gelmiş.

(www.mahallemdemacvar.com.tr sitesinde turnuva ile ilgili çok detaylı bilgi var. Oldukça profesyonel bir organizasyon.)