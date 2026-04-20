Alfa Romeo, yenilenen C-SUV modeli Tonale’yi Türkiye’de satışa sundu. İlk etapta Speciale versiyonuyla gelecek olan Yeni Tonale, 175 BG gücündeki 48V hibrit motor seçeneğiyle satılacak.

Yenilenen Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de satışa sunuldu. İtalyan. İlk etapta Speciale donanım seviyesinde satışa çıkan yeni Tonale, lansmana özel 3.716.700 TL’den başlayan fiyatlarla ve nisan ayına özel 110 bin TL’lik takas desteğiyle satılıyor.

Tonale’nin yeni dış tasarımı, genişletilmiş iz açıklığı ve yeniden yorumlanan markanın ikonik Trilobo ön yüzünü modern bir yorumla buluşturarak çok daha güçlü bir duruş sergiliyor.

Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Speciale versiyonunda yeni 19 inç jant seçenekleri, ön ve arka bölümde ise siyah-beyaz Alfa Romeo logoları yer alıyor. Yeni tampon tasarımı ile Alfa Romeo Junior’a benzerken, yan bölümlerdeki ekstra açıklıklar ikonik Giulia GTA ve GTAm’in yarış ruhunu yansıtıyor.

Yenilenen versiyonla renk seçenekleri de genişledi. Yeni metalik Brera Kırmızısı, Monza Yeşili ve Okra Sarısı renklerine mevcut Alfa Siyahı, Alfa Buz Beyazı, Vezüv Gri, Montreal Yeşili ve Misano Mavisi de ekleniyor.

PREMİUM VE SPORTİF İÇ MEKAN

Yeni Tonale’nin iç mekanı, Speciale versiyonunda kırmızı veya siyah deri döşemeler, “cannelloni” (kabarık desenli) koltuk tasarımı ve degrade efektli yeni ambiyans aydınlatması ile premium his veriyor. Önde elektrikli koltuk, ısıtma ve havalandırma özellikleri ile ısıtmalı direksiyon simidi konforu güçlendiriyor. Yeniden tasarlanan orta konsolda konumlandırılan elektronik dairesel vites seçici kullanım kolaylığı sunuyor.

Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inç Alfa Connect multimedya ekran iç mekanda yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 360 derece kamera ve yarı otomatik park asistanı gibi özellikler ile seviye 2 sürüş destek sistemleri bulunuyor.

Yeni Tonale Speciale Hybrid, 48V hibrit teknolojisine sahip 1.5 litre hacminde değişken geometrili turbo benzinli motorun ve elektromotorun birlikte çalıştığı sistem ile toplamda 175 BG güç ve 240 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen hibrit versiyon, 0’dan 100 km/sa hıza 8,5 saniyede ulaşıyor ve 212 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. WLTP verilerine göre 5,7–5,9 litre/100 km aralığındaki ortalama yakıt tüketimi sunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası