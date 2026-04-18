Ocak ayında makyajlı olarak tanıtılan Peugeot 408’in Türkiye fiyatları belli oldu. Model, Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesinde satılacak.

Peugeot’un makyajlanan modeli 408, Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenen Peugeot 408, 145 beygir güç üreten 1.2 litre hafif hibrit motor ve eDCS6 ıslak tip çift kavrama otomatik vites kombinasyonuyla geliyor. 136 beygir güç üreten içten yanmalı motora, 21 beygirlik elektrik motoru katkı sağlıyor.

Şehir içi sürüşte yüzde 50'ye kadar elektrikli sürüş imkanı tanıdığı belirtilen modelin, ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 5,1.

Dış tasarımda ise ön tarafta farlar daha alçakta konumlanırken, üç pençe imzalı gündüz farları yine yer alıyor. Arka tarafta ise Peugeot logosu ilk kez aydınlatmalı olarak geliyor.

Peugeot 408'in Türkiye fiyatları belli oldu: Lansmana özel 300 bin TL indirim

PEUGEOT 408 ÖZELLİKLERİ

Allure donanım seviyesinde Full LED farlar, 19 inç jantlar, 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, kumaş döşeme, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, karartılmış arka camlar, arka park sensörü, geri görüş kamerası, trafik işaretlerini tanıma sistemi, sürücü dikkat ve yorgunluk tespiti, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, acil durum tam durdurma freni standart olarak sunuluyor.

En üst donanım olan GT seviyesinde ise Allure donanımına ek olarak Matrix LED farlar, cam tavan, 10 inç 3D ön gösterge paneli, kablosuz şarj, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece kamera bulunuyor. Sürüş destek sistemlerine ek olarak ise şerit konumlandırma asistanı yer alıyor.

PEUGEOT 408 TÜRKİYE FİYATI

Allure ve GT versiyonlarıyal satışa çıkacak olan 2026 model Peugeot 408 fiyatları lansmana özel 300.000 TL indirimle 2.270.000 TL'den başlıyor.

MODEL Liste fiyatı Kampanyalı fiyat Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.570.000 TL 2.270.000 TL Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.654.444 TL 2.350.000 TL Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL

Peugeot 408 modeli, 2026 yılı üç ayında 2 bin 550 adet satış rakamına ulaştı.

