SAIC Motor çatısı altındaki MG, 2026 model MG4’ü resmi olarak tanıttı. Yeni modelin, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkması planlanıyor.

Yeni MG4, markanın mevcut tasarım dilini korurken önemli dokunuşlarla güncellenmiş bir görünüm sunuyor. Ön bölümde daha keskin ve dinamik LED farlar dikkat çekerken, parçalı ön tampon ve siyah alt difüzör araca daha sportif bir karakter kazandırıyor. Ayrıca sürüş destek sistemlerinin aktif olup olmadığını göstermek için ön kısma küçük bir mavi gösterge ışığı eklenmiş.

Yeni MG4 tanıtıldı: Akıllı iç mekan, 530 km menzil

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Teknoloji seviyesi ciddi şekilde artırılan iç mekanda ise 8.8 inç dijital gösterge paneli ve 15.6 inç merkezi ekran yer alıyor. Doubao 3.0 yapay zeka sistemi ise doğal konuşmayla araç kontrolü sağlanabiliyor. Ayrıca, masaj, ısıtma ve havalandırma özelliği bulunan ön koltuklar, yolcu koltuğunda elektrikli ayak desteği ve müzikle senkronize ambiyans aydınlatması bulunuyor.

Seviye 2+ otonom sürüş desteği sunan MG4’te otomatik şerit değiştirme, sollama ve takip gibi fonksiyonların yanında akıllı park, uzaktan park ve dar alan manevraları gibi özellikler sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Modelde, 120 kW (161 hp) güç ve 250 Nm tork üreten elektrikli motor yer alıyor. 42.8 ve 53.9 kWsa olarak iki batarya seçeneği, sırasıyla 437 kilometre ve 530 kilometre menzil vadediyor. Yarı katı hal bataryalı versiyon ise 510 kilometreye kadar menzil vadederken, 3C hızlı şarj desteğiyle yüzde 30’dan yüzde 80’e 18 dakikada şarj olabiliyor.

