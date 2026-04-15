Nissan, Avrupa’daki elektrifikasyon hamlesini hızlandırırken, markanın en karakteristik modellerinden biri olan Juke’u tamamen elektrikli kimliğe büründürdü. Yeni Nissan Juke 2027 yılında satışa çıkacak.

Yeni Juke, markanın elektrikli geleceğinin temelini oluşturan CMF-EV platformu üzerine inşa ediliyor. Bu mimari, daha önce elektrikli modellerde kullanılan bileşenlerin geliştirilmiş versiyonlarını barındırırken, verimlilik ve menzil konusunda da önemli kazanımlar sağlıyor.

Nissan Juke evrim geçirdi: Artık tamamen elektrikli

İlk bilgiler, modelin yaklaşık 560 kilometreye kadar menzil sunabileceğine işaret ediyor.

Nissan Juke evrim geçirdi: Artık tamamen elektrikli

Tasarım tarafında ise Nissan’ın ikonik Juke karakterinden taviz verilmemiş. Coupe formuna yakın eğimli tavan yapısı ve üç parçalı LED far imzası, yeni modelin en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Elektrikli altyapıya geçişle birlikte daha aerodinamik bir gövde yapısı tercih edilirken, gizli kapı kolları ve kontrast renkli detaylar da modern görünümü pekiştiriyor.

Nissan Juke evrim geçirdi: Artık tamamen elektrikli

Yeni Juke, Birleşik Krallık’taki Sunderland fabrikasında seri üretime geçecek. Tesis, daha önce Nissan Leaf modeline ev sahipliği yapıyordu. Araçla ilgili teknik detaylar henüz açıklamasa da Leaf'te kullanılan sistemin Juke'ta da yer alması bekleniyor. 52 kWsa veya 75 kWsa nikel manganez kobalt bataryalar ile Leaf, WLTP'ye göre 622 kilometreye kadar menzil sunuyor. Elektrik motoru da bataryaya göre 130 kW ya da 160 kW maksimum güç üretiyor.

