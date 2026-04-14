Mercedes-Benz, amiral gemisi elektrikli sedanı EQS’i kapsamlı bir güncellemeyle sahneye çıkardı. Yeni model, sadece makyaj değil, altyapısından yazılımına kadar baştan aşağı yenilendi. Yepyeni platform, 800V mimari, elektronik direksiyon ve 926 kilometreye kadar menzil öne çıkan özelliklerden bazıları.

Mercedes-Benz, elektrikli amiral gemisi EQS’i kapsamlı bir dönüşümden geçirerek yeniden sahneye çıkardı. Markanın lüks elektrikli sedanı artık sadece makyajlanmış bir model değil; altyapısından sürüş karakterine kadar ciddi şekilde yeniden mühendislikten geçirilmiş durumda.

Yeni EQS, özellikle 926 kilometreye ulaşan WLTP menzili ile segmentinde çıtayı yukarı taşırken, bu değere ulaşılmasında geliştirilen batarya kimyası ve 122 kWh seviyesine çıkan kullanılabilir kapasite belirleyici rol oynuyor.

800V elektrik mimarisi sayesinde 350 kW DC hızlı şarj desteğiyle gelen araç 10 dakikalık şPreviewarjla 320 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Tek şarjla İstanbuldan Sivasa! Mercedes-Benz EQS yenilendi

STEER-BY-WİRE DİREKSİYON SİSTEMİ

Yeni EQS’in en dikkat çekici teknolojik yeniliği ise otomotiv dünyasında giderek daha fazla konuşulan “steer-by-wire” sistemi. Bu sistemde direksiyon ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantı tamamen ortadan kaldırılıyor ve tüm yönlendirme komutları elektronik olarak iletiliyor. Böylece düşük hızlarda daha çevik manevra kabiliyeti, yüksek hızlarda ise daha stabil bir sürüş karakteri sağlanırken, yol yüzeyinden gelen titreşimlerin büyük ölçüde izole edilmesi mümkün hale geliyor. Mercedes, güvenlik tarafında ise çift devreli yedekleme sistemleriyle bu teknolojiyi destekliyor.

Teknik tarafta yapılan geliştirmeler bununla da sınırlı değil. Yeni nesil elektrik motorları, iki vitesli arka aks sistemi ve artırılan rejenerasyon kapasitesi sayesinde hem verimlilik hem de enerji geri kazanımı önemli ölçüde iyileştirilmiş durumda.

Ayrıca araç, gelişmiş sensör altyapısı ve bulut tabanlı veri paylaşımıyla çalışan süspansiyon sistemi sayesinde yol koşullarını önceden algılayarak sürüş konforunu optimize edebiliyor.

Tek şarjla İstanbuldan Sivasa! Mercedes-Benz EQS yenilendi

İÇ VE DIŞ TASARIM

Tasarım tarafında EQS’in standart versiyonunda aydınlatmalı yıldıza sahip siyah bir panjur ve geniş krom çıtalar yer alıyor. AMG Line paketinde ise kromsuz, özel aydınlatmalı yıldız panjur ve ortada aydınlatılmış logo yer alıyor.

Yeni Mercedes-Benz EQS'te standart olarak sunulan Digital Light, önceki versiyona göre yüzde 50’ye kadar daha az enerji tüketirken yüzde 40 daha yüksek çözünürlüklü aydınlatma alanı sunuyor. ULTRA RANGE uzun farlar ise 600 metreye kadar aydınlatma yapıyor.

Tek şarjla İstanbuldan Sivasa! Mercedes-Benz EQS yenilendi

MB.OS VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ MBUX

İç mekanda ise EQS’in karakterini belirleyen yüksek teknoloji anlayışı korunuyor. Geniş 55 inçlik MBUX Hyperscreen, yapay zeka destekli yeni nesil MB.OS işletim sistemi ve gelişmiş dijital asistan, kullanıcı deneyimini daha sezgisel hale getiriyor.

Tek şarjla İstanbuldan Sivasa! Mercedes-Benz EQS yenilendi

ARAÇTAN EVE ELEKTRİK

Mercedes, yeni EQS için hem araçtan şebekeye (V2G) hem de araçtan eve (V2H) çift yönlü şarj özelliğini doğruladı. Ancak bu özellik, araç teslim edildiğinde değil, lansmandan sonra kablosuz bir güncelleme ile sunulacak.

BAŞLANGIÇ FİYATI BELLİ OLDU

Yeni ürün gamında EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic ve EQS 580 4Matic versiyonları yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı Almanya’da 94 bin 403 eurodan (Yaklaşık 5 milyon TL) başlıyor.

Özellik EQS 400 EQS 450+ EQS 500 4Matic EQS 580 4Matic Maksimum Güç 270 kW 300 kW 350 kW 430 kW Maksimum Tork 505 Nm 505 Nm 750 Nm 800 Nm Net Batarya Kapasitesi 112 kWh 122 kWh 122 kWh 122 kWh AC Şarj Kapasitesi 11 kW (22 kW opsiyonel) 11 kW (22 kW opsiyonel) 11 kW (22 kW opsiyonel) 11 kW (22 kW opsiyonel) DC Şarj Kapasitesi 330 kW 350 kW 350 kW 350 kW 0-100 km/s Hızlanma 6,2 sn 5,9 sn 4,5 sn 4,1 sn WLTP Menzil 817 km 926 km 876 km 876 km

