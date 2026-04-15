İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının etkisiyle artan akaryakıt fiyatları Avrupa’da elektrikli araç satışlarını uçurdu. Mart ayında Avrupa’da elektrikli araç satışları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence (BMI) verilerine göre, Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatları elektrikli araçlara ilgiyi artırdı.

Küresel elektrikli araç (EV) pazarı 2026 yılının Mart ayında güçlü bir toparlanma gösterdi. Mart ayında dünya genelinde toplam 1,75 milyon adet elektrikli araç satıldı.

Yıllık olarak bakıldığında yüzde 3’lük bir atışa işaret etse de Mart ayındaki performans dikkat çekici şekilde güçlü. Rakamlar, satışların bir önceki aya göre yüzde 66 arttığını gösteriyor. Bu artışta özellikle Çin’de Çin Yeni Yılı sonrası toparlanma ve Avrupa ile Asya’daki rekor satış ayları etkili oldu.

AVRUPA’DA REKOR GELDİ

Bölgesel tabloda ise Avrupa, elektrikli araç satışlarının açık ara büyüme motoru haline gelmiş durumda. Bölge, Mart ayında yaklaşık 540 bin adetle tarihinin en yüksek aylık satışına ulaştı. Avrupa’da satışlar aylık bazda yüzde 72, yıllık bazda ise yüzde 37 arttı. Bu yükselişte teşvik programlarının yeniden devreye alınması ve artan akaryakıt fiyatlarının tüketiciyi elektrikli araçlara yönlendirmesi önemli rol oynadı.

ÇİN’DE İKİ KATINA ÇIKTI SATIŞLAR

Çin tarafında ise Mart ayında satışlar Şubat’a göre neredeyse iki katına çıkarak güçlü bir toparlanma gösterdi. Ancak yılın geneline bakıldığında, pazar hâlâ yüzde 21 aşağıda seyrediyor. Bunun arkasında teşviklerin azaltılması ve politika değişiklikleri bulunuyor. Çinli üreticiler bu süreçte ihracata daha fazla yönelirken, yurt dışı pazarlarda stokların artması dikkat çekiyor.

Kuzey Amerika’da ise düşüş eğilimi sürüyor. 2026’nın ilk çeyreğinde satışlar yüzde 27 gerilerken, Mart ayında ABD pazarında 100 bin adedin üzerine çıkılması, vergi teşviklerinin sona ermesinden sonra görülen en yüksek aylık seviye olarak öne çıkıyor.

“DÜNYANIN GERİ KALANI”NDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Dünya genelinde “geri kalan pazarlar” kategorisinde ise ciddi bir büyüme söz konusu. Bu bölgelerde satışlar yüzde 79 artarak dikkat çekici bir ivme yakaladı. Özellikle Asya-Pasifik ülkeleri ve gelişmekte olan pazarlar, elektrikli araçların yaygınlaşmasında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı.

