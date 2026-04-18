DS’in N°4 modeli, Türkiye yollarıyla buluştu. DS N°4, PALLAS donanım seviyesiyle 3 milyon 70 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü Türkiye’de satışa sundu. Yeni DS modeli, rafine detayları ve dinamik karakteriyle segmentinde güçlü bir konum hedefliyor. Yeni DS N°4, en lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan “PALLAS” donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle, ülkemizde 3 milyon 70 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca lansmana özel 500 bin TL ve 12 ay yüzde 0,49 faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

DS N°4

DS N°4 ÖZELLİKLERİ

Aracın, 4,40 metre uzunluğu, 1,87 metre genişliği ve 1,47 metre yüksekliği var. Yeni DS N°4, PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlarla geliyor.

Otomobilin tamamen yenilenen ön yüzünde, siyah ön ızgara, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzası dikkat çekiyor. Bununla birlikte tampon uçlarından yeni aydınlatmalı logoya doğru ilerleyen LED ışık çizgileri bulunuyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

Arka bölümde ise lazer işleme teknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu, dikey ışık imzası oluşturuyor.

İşte Türkiye fiyatı! Yeni DS N°4 Türkiye’de satışa çıktı

Aracın iç kısmında ise sürücü önünde 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli, orta konsolda ise 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

Ayrıca yeni DS Automobiles modelinde yer alan aktif şerit takip yardımcısı ve dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici gibi fonksiyonlarla yarı otonom sürüş deneyimi sunulurken, DS DRIVER ATTENTION MONITORING sistemi sürücünün dikkat seviyesini analiz ederek güvenliği artırıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası