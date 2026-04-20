Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından haftanın ilk gününde okul bahçelerinde çeşitli önlemler alındı. Okul girişlerinde polis araçları beklerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de kritik bir açıklama geldi.

Şanlıurfa'da geçen hafta lisede gerçekleşen silahlı saldırıdan bir gün sonra da Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dehşet dolu anlar yaşanmıştı.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula getirdiği 5 silahla 9 kişiyi öldürmüş, 16 kişiyi de yaralamıştı. Yaşanan acı olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime arar verilirken birçok öğretmen ve öğrenci de okullara gitmemişti.

İçişleri Bakanlığı da diğer bakanlıklarla güvenlik toplantısı gerçekleştirip okulların güvenliği için yeni kararlar almıştı. Bu kararların ardından haftanın ilk gününde öğretmen ve öğrenciler okullarına gitti.

"EN KÜÇÜK TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tekin açıklamasında, "Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız. Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz." dedi.

"BAYRAĞIMIZIN GÖLGESİ, BİRLİĞİMİZİN NİŞANESİDİR"

Bakan'ın açıklaması şöyle devam etti: "Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye’nin millî birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yusuf Tekin

Eğitimin yükünü omuzlayan, şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir.

Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."

