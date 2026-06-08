Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. (Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Kazan, Kızılcahamam'da meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisi programının ayrıntılarını merak ediyor. Yayımlanan ilana göre, bölgedeki su kesintileri bazı bölgelerde saatler sürecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Kazan, Kızılcahamam ilçelerinde bugün belirlenen saat aralıklarında su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi. Dağıtım şebeke hattında oluşan arıza, çelik boru ve depo pompa hattında oluşan arıza gibi nedenlerle belirlenen bölgelerdeki bazı mahallelere su verilemiyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Ankaranın 5 ilçesinde (Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Kazan, Kızılcahamamda) su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Ankaranın 5 ilçesinde (Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Kazan, Kızılcahamamda) su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

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