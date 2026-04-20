İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapımı devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı inşaatı çalışmaları nedeniyle, pazartesi günü Kadıköy'de bazı mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hafta sonu yaptığı duyuruyla Kadıköy'de su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde, Metro AŞ tarafından yapımı devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı inşaatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında deplase imalatı yapılacak.

SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Bu kapsamda 20 Nisan Pazartesi günü saat 10.00 ile 22.00 arasında Caddebostan, Bostancı, Göztepe, Erenköy, Fenerbahçe, Suadiye ve Feneryolu mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

