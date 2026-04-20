Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, daha önce üyelerine valiz hediye etmesiyle gündem olurken bu kez farklı bir kampanyayla dikkat çekti. Sendika, istifa eden üyelerin yeniden üye olmaları halinde termos hediye edileceğini duyurdu.

Sendika yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede, termos kampanyasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 13 Mayıs olduğu belirtildi. Kampanyanın, üyeliklerin yeniden artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

Sendikadan 'pes' dedirten kampanya: İstifadan vazgeçene termos!

Daha önce de benzer teşvik uygulamalarıyla gündeme gelen Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'nın kampanyası sosyal medyada da tartışma konusu olurken, bazı kullanıcılar uygulamayı “teşvik edici” bulurken bazıları ise sendikal faaliyetlerin hediyeler üzerinden yürütülmesini eleştirdi.



