Başvurular başladı! KOSGEB'ten girişimcilere 2 milyon TL destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında "İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. dönem başvuruları"nın başladığını duyurdu. Program kapsamında 2 milyon TL destek sağlanacak. İşte detaylar...
- Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sunulacak.
- 2024 yılında uygulanan program kapsamında 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı alındı ve 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağlandı.
- Başvurular bugün başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB destekleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kacır, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. dönem başvurularını başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
2 MİLYON TL DESTEK YAPILACAK
Program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sunulacağını belirten Bakan Kacır, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar, 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağladık." dedi.
BAŞVURULAR 8 MAYIS'TA SONA ERİYOR
Bugün başlayan başvuruların 8 Mayıs'ta sona ereceğini belirten Bakan Kacır, "Girisimci Destek Programı 2026 yılı 2. Çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.