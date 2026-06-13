Tedbir kararı sebebiyle olağanüstü kurultay yapılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu destekçileri, sonbaharda olağan kurultay sürecini mahalle delege seçimiyle başlatıyor.

Berat Temiz ANKARA - İstinaf Mahkemesinin tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, olağan kurultay sürecini başlatmak için harekete geçti. Mevcut delegelerin iradesinin sakatlandığını vurgulayarak delege yapısını tamamen yenileyeceklerini ifade eden Genel Merkez kurmayları, kurultay takvimi için çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını açıkladı.

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2027 İLKBAHARINDA BİTECEK

Mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe ve il kurultayları yapılacağını belirten kurmaylar, sürecin başlamasının eylül ayını, bitmesinin ise gelecek ilkbaharı bulacağını söyledi. Kongre süreci devam ederken mahkemenin kararı da beklenecek. Mutlak butlan kararının kesinleşmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu, kurmayları, milletvekilleri ve örgütlerle toplantı yaparak kurultay için net tarih belirleyecek. Olağan kurultayın gelecek nisan-mayıs aylarını bulabileceği de iddia ediliyor. Bu süreçte ise hem milletvekili hem belediye başkanları hem de il ilçe örgütlerinde ihraçlar devam edecek.

CHP, kurultaya yeni delegelerle gidecek! Olağan Genel Kurul için eylülde düğmeye basılıyor

70 VEKİL YENİ PARTİ İÇİN HAZIR

Öte yandan, yeni parti için tüm hazırlıklarını tamamlayan Özgür Özel ve ekibi, çıkmaza girildiği anda CHP’den ayrılarak yeni partiye geçiş yapacak. Özel’in kurmayları, yaklaşık 70 milletvekili ile birçok belediye başkanının yeni partiye geçmek için hazır olduğunu belirtti. Kurmaylar, bu durumda Türkiye’nin ana muhalefet partisinin yeni parti olacağını söyledi.

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