CHP’de tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkan vekillikleri düştü. Özel’in de Meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın’ın yerine grup başkan vekili seçimi yaptırabileceği ifade ediliyor

Berat Temiz ANKARA - CHP’de tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekillikleri kaldırıldı. Başarır ve Günaydın'ın görevlerinin düştüğü, TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer aldı.

Sevda Erdan Kılıç

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATAMA HAMLESİ

Grup yönetiminde koltukların boşalmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin atama usulüyle iki ismi Meclis Başkanlığı’na grup başkanvekili olarak bildirebileceği öne sürülüyor. Grup Başkanvekilliği için Genel Merkez'de herhangi bir görevleri bulunmayan vekillerden Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel ve İnan Akgün Alp'in isimlerinin geçtiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SEÇİM HAMLESİ GELEBİLİR

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesine karşı Özgür Özel’in de Meclis grubunu kapalı toplantıya çağırarak Başarır ve Günaydın yerine grup başkanvekili seçimi yaptırabileceği ifade ediliyor. CHP'nin grup içyönetmeliğine göre, Grup Başkanvekilliğinde herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda basına kapalı Grup Genel Kurulu toplantısında Grup Başkanvekilliği seçimi yapılıyor.

CHP'de kriz devam ediyor! Özgür Özel’in ekibi grupta pes etmiyor

Yeni seçilen Grup Başkanvekili, yerine seçildiği Grup Başkanvekilinin kalan süresini tamamlıyor. Seçim yapılması durumunda Meclis’teki ipleri elinde tutmaya devam edecek olan Özel’in Salı günkü grup toplantısında da kürsüye çıkarak konuşma yapabilmesinin önünde engel kalmayacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin bu hamleye karşı da yeni disiplin sevklerini gündeme getirebileceği belirtiliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası