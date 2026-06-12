Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. CHP içindeki yönetim krizine değinen Erdoğan, "Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacağız. Türk siyaseti adına inanın biz üzülüyoruz, millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de “Selimiye Camisi’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir. Tuna gibidir. Özellikle Tunca gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz sıradağlar gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz alperenlerin, akıncıların, çağ açıp çağ kapayan Fatihlerin, şehri bayındır kılan mimarların aşkıyla mayalanmıştır. Çünkü Edirne sıradan bir şehir değil, bir cihan imparatorluğunun rüyasını gören, İstanbul'un fethini müjdeleyen, her sokağı

tarih kokan bir mekteptir.

"ALANDA 32 BİN KİŞİ VAR"

Sevgili Edirneliler, çok değerli kardeşlerim, tören alanımıza gelmeden evvel Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki yönetim krizine tepki: Parti değil sanki dövüş kulübü!

"450 YILDA EN KAPSAMLI ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI"

Karşıma muhteşem bir katılım var. Emniyetten öğrendiğime göre şu an 32 bin kişi karşımda... Sadece Türk İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. Dört yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Camiimizin restorasyonu seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulumuzun rehberliğinde vakıflar genel müdürlüğümüz tarafından yürütüldü. Kalem işlerinden taş dokusuna iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki yönetim krizine tepki: Parti değil sanki dövüş kulübü!

SADECE BİR NOKTAYA DOKUNULMADI!

Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken ana kubbe minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı. Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'ye Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki yönetim krizine tepki: Parti değil sanki dövüş kulübü!

"TARİHİ EDİRNE SARAYI İÇİN TALİMAT VERDİM"

Şehrimizin bir diğer sembolü tarihi Edirne Sarayı'mızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027'nin sonuna doğru Edirne sarayının açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek yüz elli yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak.

EDİRNE'YE PROJE MÜJDELERİ!

Kıymetli kardeşlerim bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. İçişlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, Milli Eğitim'de toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde iki eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki yönetim krizine tepki: Parti değil sanki dövüş kulübü!

Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil toplam 1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz. Sağlık biliyorsunuz bizim en çok önem verdiğimiz alanlardan biridir. Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Bir dönem bizim insanımız tedavi için batıya giderken şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Edirneli vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdik. Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi'ni kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak. Şehirlerimize ve adalet camiamıza hayırlı olsun diyorum.

Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük millet bahçemizin Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. Son 23 yılda Edirne'mize 390 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün bu rakamı çok daha yükseğe çıkartmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"KOLTUK KAVGALARIYLA HEBA EDECEK VAKİT YOK"

Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir saniyesi yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor.

Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.

"KAYIKÇI KAVGALARININ TARAFI OLMAYACAĞIZ"

Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.

Hırsları boyunu aşan birileri çıkmış ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz militan mısınız. Ne zamandan beri sokakları ayaklandırmak politika oldu siyaset oldu. Biz buna AK Parti olarak müsaade etmeyiz."

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