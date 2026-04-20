Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, bölgedeki potansiyeli her yönüyle ortaya çıkararak İstanbul dışındaki illerin de kalkınmaya eşlik etmesini sağlayacak. Bursa'da havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenleri ve katma değerli kauçuk ürünler, Çanakkale'de yeşil hidrojen ve türevleri, Kocaeli'de deprem dayanımına yönelik yüksek teknoloji ürünleri, Sakarya'da endüstriyel gıda işleme makineleri teşvik edilecek alanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Marmara Bölgesi'ndeki illerin potansiyeli ortaya çıkarılarak bölgenin yatırım üssü niteliği pekiştirilecek, böylece İstanbul'un kalkınmadaki yükü diğer şehirler tarafından da paylaşılacak.

Program kapsamında, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilde yerel üretim potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla destekler verilecek. Böylece bölgedeki illerin potansiyelinin ortaya çıkarılması, bölgenin yatırım üssü niteliğinin pekiştirilmesi ve stratejik yatırımlara hız kazandırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara boyutuna göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak. Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor.

Başvurular, 15 Mayıs'a kadar "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İSTANBUL'DA "KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ", BURSA'DA "KAUÇUK ÜRÜNLER" DESTEKLENECEK

Programa göre mega şehir İstanbul'da girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlarla tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri öncelikli olarak desteklenecek.

Bursa'da destek verilecek alanlar olarak, havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenleri üretimi, yüksek katma değerli kauçuk ürünler, taşıt soğutma sistemi parçaları ile teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimi öne çıkıyor.

ÇANAKKALE'DE YEŞİL HİDROJENE DESTEK

Çanakkale'de ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üretim, asgari 2 bin küçükbaş entegre süt hayvancılığı, yeşil hidrojen ve türevleri ile zeytin ve atıklarından yenilikçi ürün geliştirme yatırımlarına destek sağlanacak.

Sanayinin öne çıkan merkezlerinden Kocaeli'de yüksek nitelikli elektrikli ve piroteknik cihaz üretimi, raylı sistemlere yönelik elastomer bazlı ürünler, su geri kazanım teknolojileri ile deprem dayanımına yönelik yüksek teknoloji ürünleri ve test altyapıları teşvik edilecek.

Sakarya'da akıllı ölçüm sistemleri, araçlara yönelik sanitasyon teknolojileri, tarımsal ürün ve atıklardan katma değerli üretim ile endüstriyel gıda işleme makineleri ve kritik bileşenlerin üretimi desteklenecek.

BALIKESİR'DE JEOTERMAL SERA, TEKİRDAĞ'DA TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ ÖNE ÇIKACAK

Balıkesir'de desteklenecek alanlar arasında, asgari 20 dekar entegre jeotermal sera yatırımları, entegre kırmızı et işleme tesisleri, termal turizm konseptli konaklama ve kongre merkezleri ile zeytinyağı lisanslı depoculuk projeleri öne çıkıyor.

Tekirdağ'da motorlu taşıt aksam ve parçaları, savunma ve sivil havacılık sanayisine yönelik yapısal bileşenler, tekstil makineleri ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek alanlar arasında yer alıyor.

Yalova'da deniz araçları kritik parçalarının üretimi, tarımsal ürünlerden katma değerli üretim, sera malzemeleri ile termal kaynaklara dayalı konaklama ve sağlık yatırımları teşvik edilecek.

Bilecik'te asgari 1000 küçükbaş hayvancılık, mermer atıklarının değerlendirilmesi, tarımsal ürünlerden katma değerli üretim ve teknik seramik ürünleri üretimi desteklenecek öncelikli yatırım alanları arasında bulunuyor.

TRAKYA'DA HAYVANCILIK YATIRIMLARINA DESTEK

Kırklareli'nde asgari 500 büyükbaş entegre hayvancılık, orman ürünleri ve modüler mobilya üretimi, üzüm ve yan ürünlerinden katma değerli üretim ile endüstriyel süt ürünleri yatırımları destek kapsamına alındı.

Edirne'de asgari 500 büyükbaş hayvancılık yatırımları, akıllı tarım teknolojileri, izolasyon malzemeleri üretimi ile tahıl ürünlerinden yüksek katma değerli üretim projelerine teşvik verilecek.

Programla Marmara Bölgesi'nin üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesinin artırılması, iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece, bölgedeki diğer illerin İstanbul'un kalkınma yolundaki öncülüğüne eşlik etmeleri hedefleniyor.

