Geçtiğimiz günlerde CarrefourSA'yı A101'e devretmek için anlaşan Sabancı Holding'ten yeni bir satış haberi daha geldi. Dev şirket, Akçansa Çimento'daki yüzde 39,72'lik hissesini 1,1 milyar dolara sattığını açıkladı. Satışın resmiyete ermesi için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

Sabancı Holding'ten bir satış haberi daha geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden CarrefourSA'nın A101'e satışı için anlaşıldığı duyurulmuştu. Satışın onaylanmasının ardından CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 89.28’ine karşılık gelen paylar Yeni Mağazacılık AŞ (A101) kontrolüne geçmiş olacak. Devir işlemi, 325 milyon dolarlık şirket değeri esas alınarak, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre hesaplanacak nihai hisse değeri üzerinden gerçekleştirilecek. Sabancı Holding, CarrefourSA'nın ardından Akçansa Çimento'yu da sattığını duyurdu.

1,1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ ONAY BEKLİYOR

Sabancı, Akçansa'daki yüzde 39,72’lik hissesine ilişkin olarak, mevcut ortağı Heidelberg Materials’ın ön alım hakkını kullanma yönündeki bildirimini aldığını duyurdu. Ön alım hakkı bildirimi, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleştirilirken; devir işlemleri, resmi kurumlar tarafından gerekli onayların verilmesi sonrasında tamamlanacak. Devi işleminin ardından Sabancı'nın Akçansa'da hissesi kalmayacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (Akçansa) sahip olduğumuz 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72’sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1.100.000.000 ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1.100.000.000 ABD Doları Şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirmiştir.

Pay devir bedeli, Sabancı Holding’in yüzde 39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır.

Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacaktır.”

