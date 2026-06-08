İhlas Haber Ajansı
Trafikte çekilen görüntü sonrası yakalandı! Silah oyuncak çıktı
İstanbul Sarıyer'de silahla direksiyon başına geçen sürücü cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, silahın oyuncak olduğu tespit edildi.
Özetle DinleTrafikte çekilen görüntü sonrası yakalandı! Silah ...
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3. Sayfa 1 dk önce
Sarıyer'de elinde silahla araç kullanan sürücünün oyuncak silahla yakalandığı olayın özeti.
- Sarıyer'de seyir halindeki bir sürücü elindeki silahla camdan dışarı bakarken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen 23 yaşındaki E.K. isimli şüpheli evinde yakalandı.
- Ele geçirilen silahın oyuncak olduğu belirlendi.
- Şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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Sarıyer'de dün meydana gelen olayda elindeki silahı camdan dışarı çıkartarak seyreden sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
EVİNDE YAKALANDI
Seyir halinde elinde silahla seyreden sürücünün kimliği tespit edildi. Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen E.K. (23) isimli şüpheli evinde yakalandı.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Silahın oyuncak olduğu belirlenirken, şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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