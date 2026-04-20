Piyasalar Orta Doğu’daki “kırılgan ateşkes” görüşmelerine odaklanırken, içeride de dikkatler TCMB’nin 22 Nisan’daki faiz kararına çevrildi. Kritik karar öncesi 5 pozitif gelişme piyasayı destekliyor: Petrol fiyatlarının son olumsuz gelişmelere rağmen 100 doların altında kalması, rezervlerde yeniden artışın başlaması, tahvil faizi ve CDS’te gerileme, yabancının yeniden alıma geçmesi ve borsanın rekora yakın seyrini koruması…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak Merkez Bankasının faiz kararı öne çıkıyor. 22 Nisan Çarşamba günü belli olacak karar öncesinde ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Orta Doğu’da “kırılgan ateşkes” görünümü bu hafta başında da devam ederken, bir yandan “kalıcı bir çatışmasızlık” ortamına dair iyimserlik dikkat çekiyor.

Piyasalardan gelen son 5 işaret de Türkiye için pozitif görünümü destekliyor:

1- REZEVLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Mart ayında Merkez Bankasının piyasaya müdahalesi ile düşüşe geçen rezervlerde yeniden güçlü toparlanma başladı. Toplam rezervler 10 Nisan ile sona eren haftada 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara yükseldi.

2- PETROL 100 DOLARIN ALTINDA

Orta Doğu’daki belirsizliklere rağmen petrol fiyatının 100 doların altındaki “ılımlı” seyri devam ediyor. Daha düşük petrol fiyatı; Türkiye’de enflasyon, faiz, Türk lirası, cari denge ve büyüme üzerindeki olumsuz baskıların giderek hafiflemesini beraberinde getirebilecek.

3- TAHVİL FAİZİ VE CDS DÜŞÜYOR

Mart ayında 42,50’nin üzerine çıkan 2 yıllık gösterge tahvil faizi geçen hafta yeniden %40 seviyesinin altına geldi. Türkiye’nin 5 yılık CDS risk primi de 240’ın altına geriledi ve savaş öncesi seviyelere çekildi.

4- YABANCILAR DÖNÜYOR

10 Nisan ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar 430,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 712,7 milyon dolarlık tahvil alımı yaptılar. Böylece Türkiye piyasalarına yabancı ilgisinde yeniden bir yükseliş gözlemleniyor.

5- BORSADA YENİ REKOR

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftayı 14.588 puandan tamamladı ve bu rakam, bütün zamanların rekor kapanışına işaret etti. Yeni hafta ise sınırlı kâr satışları ile başlarken, BİST 100 endeksi rekora yakın görünümünü korumaya çalışıyor.

TCMB NE YAPACAK?

Analistler, piyasalardan gelen bu sinyallerin TCMB’nin elini güçlendirdiğini belirterek, 22 Nisan’da politika faizinin %37’de sabit tutulabileceğini öngörüyor.

Öte yandan Merkez’in “temkinli duruşunu” koruyarak, piyasayı bir süre daha koridorun üst bandına yakın seviyelerden fonlamaya devam edebileceği de tahmin ediliyor.

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 28 ekonomistin 16’sı da, haftalık repo faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulunmuştu.

