Türkiye’de ortalama metrekare satış fiyatı ilk çeyrekte, yıllık bazda %28,21 arttı ve 48 bin 323 TL’ye yükseldi. Kiralardaki artış ise %34,45 olarak gerçekleşti. Böylece yatırım amaçlı alınan bir konutun geri dönüş süresi son 1 yılda 209 aydan 200 aya geriledi. İstanbul, en pahalı il unvanını Muğla’dan geri aldı. Bu illerde konut pahalı olmasına rağmen kira getirileri şaşırttı. Son veriler ise konut yatırımında çok farklı 2 adresi öne çıkardı...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verileri, Türkiye gayrimenkul piyasasında son 1 yıllık dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını ortaya koydu.

Verilere göre mega kent İstanbul’da 2025 yılının ilk çeyreğinde 60 bin 925 TL olan metrekare satış fiyatı, 2026’nın aynı döneminde 79 bin 396 TL’ye yükseldi. Özellikle Covid-19 salgının ardından kaçış noktası olan Muğla’da ise aynı dönemde fiyatlar, 66 bin 547 TL’den 79 bin 255 TL’ye çıktı.

İSTANBUL YENİDEN LİDER

Rakamlar, iki kentin fiyat rekabetinde İstanbul’un yeninden öne geçtiğini gösterdi. Bu arada bu yıl ilk çeyrekte Antalya 54 bin 450 TL metrekare fiyatı ile üçüncü, İzmir 52 bin 510 TL ile dördüncü ve Çanakkale de 48 bin 881 TL ile beşinci en pahalı il statüsünde yer aldı.

FİYAT VE KİRA ARTIŞLARI

Rakamlara göre Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı son 1 yılda %28,21 artışla 48 bin 323 TL’ye yükseldi. Geçen yıl bu fiyat 37.688 TL seviyesinde bulunuyordu.

Kiralara bakıldığında ise daha hızlı artış dikkat çekti. 2025’in ilk çeyreğinde 180 TL olan ortalama metrekare kira fiyatı, bu yılın aynı döneminde 242 TL’ye yükseldi. Kiralardaki artış %34,45 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de son 1 yıllık dönemde yatırım amaçlı alınan bir konutun geri dönüş süresi de 209 aydan 200 aya kadar geriledi.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

Şehirler bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu yıl ilk çeyrekte kira getirisi en yüksek iller, bu illerde ortalama metrekare fiyatları ve amortisman süreleri şöyle sıralanıyor:

-Kocaeli: 42.348 TL (185 ay)

-Tekirdağ: 39.097 TL (188 ay)

-Erzurum: 26.245 TL (188 ay)

-Kırklareli: 40.525 TL (189 ay)

-Şanlıurfa: 25.448 TL (189 ay)

-Diyarbakır: 34.335 TL (190 ay)

-Çankırı: 28.411 TL (190 ay)

-Kahramanmaraş: 27.756 TL (190 ay)

-Hatay: 26.923 TL (190 ay)

-Siirt: 25.000 TL (190 ay)

KİRA GETİRİSİ EN DÜŞÜK İLLER

Kira getirisi en düşük iller ise ortalama metrekare fiyatları ve amortisman süreleri ile şöyle:

-Muğla: 79.255 TL (238 ay)

-Kastamonu: 36.441 TL (234 ay)

-Aksaray: 32.258 TL (231 ay)

-Burdur: 34.027 TL (230 ay)

-Isparta: 36.207 TL (229 ay)

-Iğdır: 28.352 TL (225 ay)

-Trabzon: 34.903 TL (223 ay)

-Niğde: 30.000 TL (223 ay)

-Rize: 38.462 TL (219 ay)

-Muş: 25.806 TL (219 ay)

RAKMALAR NE SÖYLÜYOR?

-Muğla, Türkiye’de zirve seviyeye yakın fiyatına rağmen 238 aylık “en uzun amortisman süresiyle” kira getirisi için en dezavantajlı il olarak öne çıkıyor.

-İstanbul’da amortisman süresi ise 196 ay… Mega kent bu kira getirisi ile “en avantajlı ilk 10 il” arasında yer almıyor.

-Kocaeli güçlü sanayi istihdamı ve canlı kiralık piyasasıyla, Türkiye’de konut yatırımı için en verimli il olarak öne çıktı.

-İstanbul’un batıya açılan kapısı, lojistik koridoru ve yine gelişen sanayi kenti olarak kendini gösteren Tekirdağ ise kira getirisinde ikinci sırada yer aldı.

