Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni haftaya risk iştahındaki gerilemeyle birlikte %-0,86 düşüşle başladı. Yapı Kredi tarafından paylaşılan bültende “Endekste geri çekilmelerde 14.050 seviyesi korunursa, ilk etapta 15.000 olmak üzere, 15.500 kanal direnci gündeme gelebilir” denildi. Ekonomist Tuncay Turşucu da “Piyasalar temkinli iyimserliğini sürdürebilir. Kâr satışları gelse bile çok yıkıcı olmayacaktır” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki belirsizlik sebebiyle hafta başında risk iştahında yaşanan düşüş, Borsa İstanbul endeksinde de etkisini gösteriyor.

Geçen hafta 14.588 ile rekor kapanışa imza atan BİST 100 endeksi, yeni haftaya %-0,86 düşüşle 14.462 puandan başladı.

Bu hafta iç piyasalarda ilk çeyrek bilançoları ve çarşamba günü merkez bankası faiz kararı takip edilirken; küresel tarafta Orta Doğu odak noktasında kalmaya devam edecek.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Ateşkes sürecine ilişkin somut ve kalıcı bir ilerleme kaydedilememesi, borsada mevcut seviyelerde kâr realizasyonu eğiliminin güçlenebileceğine işaret ediyor. İlk etapta 14.400 seviyesini ara destek olarak izliyoruz” ifadelerine yer verildi ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde, 14.100 ve 13.750 destek seviyelerine doğru geri çekilmelerin devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

ENDEKSTE 15 BİN SESLERİ…

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende ise “Endekste 30 Mart tarihinde 12.600 seviyesinden başlayan yukarı hareketin, geçtiğimiz hafta tarihî zirvelere yöneldiğini görüyoruz. Bu hafta ise oluşacak seans içi geri çekilmelerde 14.050 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Bu nokta üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketler, ilk etapta 15.000 olmak üzere, 15.500 kanal direncini gündeme getirecektir” görüşü dile getirildi.

“BORSANIN VERDİĞİ NET MESAJ”

Ekonomist Tuncay Turşucu ise borsada hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının gelebileceğini ve tarihî zirvelerdeyken bunun doğal olduğunu belirterek, “Piyasalar temkinli iyimserliğini sürdürebilir. Çünkü savaşın başından beri bir barış olacağı sürekli fiyatlandı. Muhtemelen yeni haftada aynısı olacaktır. Kâr satışları gelse bile çok yıkıcı olmayacaktır. BİST 100 endeksinde 283 dolar seviyesinin (yaklaşık 12.600) önemli bir dip noktası olduğunu gördük. İran gerginliğinde bile bu seviyenin altına düşmeyen bir borsa vardı” yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası