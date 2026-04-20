Orta Doğu’da tansiyon, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tıkanması ve ABD’nin bir İran gemisine ateş açması ile yeniden yükselirken, petrol fiyatı da haftaya artışla başladı. Cuma 92,40 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bugün ilk işlemlerde 97,50 dolara kadar ivmelendi. ABD ve İran’ın Pakistan’da ikinci tur barış görüşmeleri için bir araya gelip gelmeyeceği belirsizliğini korurken, ateşkesin sona ereceği 22 Nisan öncesi geri sayım başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta “Hürmüz Boğazı’nın açılmasının ilan edilmesiyle” gerçekleşen pozitif fiyatlamalar, yeni haftanın başlangıcında yerini “daha temkinli bir görünüme” bırakıyor. Hafta sonu Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler risk iştahını düşürerek, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesini beraberinde getiriyor.

KÖRFEZ’DE SULAR ISINDI

Cumartesi günü İran, ABD’nin deniz ablukasını gerekçe gösterdi ve Hürmüz Boğazı yeniden tıkandı. İran’ın resmî haber ajansı IRNA; bu şartlarda Tahran’ın ateşkes görüşmelerine katılmayacağını duyurdu. ABD donanması ise pazar günü Umman Körfezi’nde bir İran konteyner gemisine ateş açtı. Gemi, ABD deniz piyadeleri tarafından kontrol altına alındı.

ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ

Yaşanan gelişmeler üzerine ABD ve İran’ın Pakistan’da ikinci tur barış görüşmeleri için bir araya gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, kendi heyetinin müzakereler için Pakistan’da olacağını, aksi bir durumda İran’ın yeniden hedef alınacağını açıkladı. Dünya kamuoyu, iki ülke arasındaki ateşkesin sonra ereceği 22 Nisan tarihine odaklandı.

PETROL YENİDEN YÜKSELDİ

Bu arada Orta Doğu’da risklerin yeniden artmasıyla birlikte petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta 92,40 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün ilk işlemlerde 97,50 dolara kadar yükseldi. TSİ 06:10 itibarıyla Brent fiyatında 95,15 dolara yakın denge arayışı sürerken, ABD ham petrolü de %3,8 primle 87,20 dolara yöneldi.

PİYASA “TEMKİNLİ İYİMSER”

Öte yandan analistler, ateşkes müzakerelerinde tarafların masadan kazançlı çıkmak için sahada son kozlarını oynuyor olabileceğini ve piyasalarını bu sebeple “temkinli iyimser” tarafta kalmak istediğini savunuyor. Asya piyasalarına bakıldığında Japonya ve G. Kore endeksleri güne primle başlarken, Avrupa ve ABD vadeli endekslerinde ise sınırlı geri çekilmeler dikkat çekiyor.

